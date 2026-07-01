Западные страны активно готовятся к возможной войне с Россией. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

Противник разворачивает производство оружия, разрабатывает новые средства ведения войны, строит заводы по выпуску беспилотников и вводит всеобщую воинскую повинность. Речь идёт не просто о подготовке бойцов, а о создании полноценного резерва.

«Это тяжело не замечать. Британия разрабатывает новый ядерный боеприпас. То есть они прямым ходом идут к войне: разворачивают свои вооружённые силы, вводят всеобщую воинскую повинность — готовят не просто бойцов, а ещё и мобилизационный резерв», — отметил парламентарий.

Европейские политики открыто говорят о войне с Россией в 2029–2030 годах. По мнению Гурулёва, России нужно мобилизовать ресурсы и быть готовой к любым сценариям. Лучший способ предотвратить агрессию — продемонстрировать военное превосходство. При этом депутат допустил превентивные действия: «лучше ударить первым, чем участвовать в ответном ударе».

Ранее сообщалось, что европейские страны могут спровоцировать конфликт с Россией ещё до 2030 года. Риск растёт из-за снижения порога для провокаций на фоне военной подготовки в Европе. По его словам, два процесса — наращивание вооружений и антироссийская риторика — создают почву для неконтролируемой эскалации.