Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 06:23

«‎Прямым ходом к войне»: Думский генерал заметил подготовку мобилизационного резерва в ЕС

Генерал Гурулёв: Запад готовится к войне с РФ, создавая мобилизационный резерв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Западные страны активно готовятся к возможной войне с Россией. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

Противник разворачивает производство оружия, разрабатывает новые средства ведения войны, строит заводы по выпуску беспилотников и вводит всеобщую воинскую повинность. Речь идёт не просто о подготовке бойцов, а о создании полноценного резерва.

«Это тяжело не замечать. Британия разрабатывает новый ядерный боеприпас. То есть они прямым ходом идут к войне: разворачивают свои вооружённые силы, вводят всеобщую воинскую повинность — готовят не просто бойцов, а ещё и мобилизационный резерв», — отметил парламентарий.

Европейские политики открыто говорят о войне с Россией в 2029–2030 годах. По мнению Гурулёва, России нужно мобилизовать ресурсы и быть готовой к любым сценариям. Лучший способ предотвратить агрессию — продемонстрировать военное превосходство. При этом депутат допустил превентивные действия: «лучше ударить первым, чем участвовать в ответном ударе».

«Россия права»: В Хорватии признали, что Запад воюет с РФ через Украину
«Россия права»: В Хорватии признали, что Запад воюет с РФ через Украину

Ранее сообщалось, что европейские страны могут спровоцировать конфликт с Россией ещё до 2030 года. Риск растёт из-за снижения порога для провокаций на фоне военной подготовки в Европе. По его словам, два процесса — наращивание вооружений и антироссийская риторика — создают почву для неконтролируемой эскалации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Госдума
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar