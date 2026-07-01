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1 июля, 07:02

На трассе между Донецком и Мариуполем частично обрушился мост из-за атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

На трассе между Донецком и Мариуполем в Володарском округе ДНР частично обрушился автомобильный мост. Об этом сообщил глава округа Константин Зинченко.

«Да. Там пролёт обрушился», — пояснил он.

Зинченко добавил в беседе с ТАСС, что в этом месте теперь будет организован объезд. Речь идёт о мосте через реку Калка в Володарском районе.

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Ранее в Новоазовске из-за ночной атаки беспилотников был повреждён мост на трассе «Новороссия» — движение перекрыто. Всего в небе зафиксировали 17 дронов. Для машин организован объезд через Гусельщиково, где действует реверсивный режим.

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Владимир Озеров
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