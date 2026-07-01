Катер с туристами врезался в берег в Якутске: есть пострадавшие

В Якутске произошло происшествие с маломерным судном на протоке реки Лена. Катер с пассажирами врезался в береговую линию, в результате чего пострадали люди. По предварительным данным, трое человек получили телесные повреждения.

«На протоке 202 микрорайона реки Лена города Якутска маломерное судно, на борту которого находились судоводитель и 9 пассажиров, в ходе движения ударилось о береговую линию. В результате произошедшего три пассажира получили телесные повреждения», — сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошёл во вторник. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, их состояние уточняется. Следственные органы начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Отдельную проверку также организовала Якутская транспортная прокуратура. По её данным, происшествие произошло с катером Rinker, обстоятельства аварии устанавливаются.

А ранее в акватории Телецкого озера в Республике Алтай произошло опрокидывание парома. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент случился вблизи водопада Чоодор на маршруте мыс Кырсай – Артыбаш.