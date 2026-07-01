Самовары вновь стали хитом продаж в России

Даже в наши дни самовары остаются востребованным предметом быта, рассказал эксперт по антикварным изделиям Андрей Чернов. Специалист отметил, что минимум раз в месяц к нему обращаются за оценкой таких изделий, чаще всего — дистанционно по фотографиям.

По его словам, экспертиза по снимкам не всегда точна: фото может искажать цвет, скрывать потёртости и не показывать важные детали. Для полноценной оценки лучше осматривать самовар лично, учитывая год выпуска, состояние, материал, редкость и производителя.

По данным «Вечерней Москвы», в 2026 году оборот самоваров увеличился на 40% по сравнению с прошлым годом. Больше всего такие изделия покупают в Москве и Санкт-Петербурге. Цены сильно различаются.

Простые модели стоят несколько тысяч рублей, антикварные и редкие экземпляры — до 150–200 тысяч, премиальные электрические варианты могут доходить примерно до 210 тысяч рублей. При выборе специалисты советуют обращать внимание не только на внешний вид, но и на состояние деталей, комплектность и подлинность изделия.

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово пресекли вывоз за границу старинного самовара, произведённого более века назад. Мужчина пытался пронести его в багаже через «зелёный коридор».