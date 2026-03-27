В аэропорту Екатеринбурга таможенники пресекли вывоз в Баку старинного самовара

В екатеринбургском аэропорту Кольцово пресекли вывоз за границу старинного самовара, произведённого более века назад. Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления ФТС, мужчина пытался пронести его в багаже через «зелёный коридор», а когда оказался задержал — стал утверждать, что предмет является семейной реликвией, передаваемой из поколения в поколение.

По рассказам пассажира, в последнее время самовар пылился дома у его дяди в Челябинске, после чего был подарен племяннику. Мужчина утверждает, что собирался вывезти предмет на родину, чтобы пить чай.

Оказалось, что самовар представляет собой культурную ценность. Предмет произвели на фабрике купцов братьев Шемариных, являвшихся поставщиками «Двора Его Императорского Величества Шаха персидского». На корпусе даже видны клейма, некоторые из которых до сих пор можно прочитать.

«Франко-рус. выставка 1899 года С. Петербург... За трудъ и успехъ... Николай II имп. Самодер. Росс», — говорят надписи.

Решается вопрос о возбуждении административного дела по статье «Недекларирование товаров и несоблюдение установленных ограничений».

