Утром 1 июля сбито три БПЛА, летевших на Москву
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Утром 1 июля сбито три БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Всего же с 21:00 30 июня до 08:00 1 июля, силы ПВО перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников самолётного типа над территориями российских регионов, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
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