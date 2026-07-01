Утром 1 июля сбито три БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего же с 21:00 30 июня до 08:00 1 июля, силы ПВО перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников самолётного типа над территориями российских регионов, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.