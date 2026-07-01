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1 июля, 07:50

Утром 1 июля сбито три БПЛА, летевших на Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Утром 1 июля сбито три БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

В Свердловской области объявлена угроза атаки беспилотников
В Свердловской области объявлена угроза атаки беспилотников

Всего же с 21:00 30 июня до 08:00 1 июля, силы ПВО перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников самолётного типа над территориями российских регионов, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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