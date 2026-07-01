ПВО отразила массированную воздушную атаку ВСУ на Россию в ночь на 1 июля: сбито 179 БПЛА

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 179 украинских беспилотников самолётного типа над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака длилась с 21:00 30 июня до 08:00 1 июля. БПЛА сбивали над территориями российских регионов, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

«В течение ночи в период с 21:00 мск 30 июня т. г. до 08:00 мск 1 июля т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 179 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в докладе МО РФ.

По данным Минобороны, дроны были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями морей.

Ранее в Белгородской области от ударов украинских БПЛА погиб один мирный житель и ещё четверо получили ранения. В селе Нижнее Берёзово-Второе FPV-дрон атаковал автомобиль, пассажир умер от травм. В Шебекино также после удара беспилотника по машине водитель с множественными осколочными ранениями рук и брюшной полости был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу.