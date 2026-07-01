«Приведёт к разрыву»: Как портятся грудные импланты и почему их нельзя ставить повторно

Использовать бывшие в употреблении грудные импланты опасно для здоровья из-за риска инфекций и износа материала, предупредил пластический хирург Игорь Короткий. По его словам, у любых имплантов есть ограниченный срок службы: обычно от 5 до 8 лет.

Если изделие установлено под мышцу, оно регулярно деформируется при движении рук, что со временем повышает риск повреждений и разрывов. Повторная установка чужих имплантов может привести к серьёзным последствиям, включая воспалительные процессы, сепсис и инфекции.

Собеседник «Вечерней Москвы» подчеркнул, что на таких изделиях могут оставаться фрагменты тканей другого человека, поэтому риски для здоровья при использовании б/у имплантов крайне высоки.

«При попытке стерилизации можно нарушить их оболочку, что приведёт к разрыву», — заключил доктор медицинских наук.

Кстати, грудные импланты устанавливаются глубоко, под мышцы груди, что практически исключает их контакт с тканями молочной железы. То есть они не мешают естественному процессу выделения молока и кормлению.