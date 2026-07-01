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1 июля, 09:14

Тело мужчины обнаружили в Москве-реке на северо-западе столицы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / petr tkachenko 83

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / petr tkachenko 83

Тело мужчины обнаружили в Москве-реке в районе 2-й Мякининской улицы на северо-западе столицы. По данным SHOT, жуткую находку сделал сапбордист. Неизвестный плавал в нескольких метрах от берега, рядом не было никаких вещей или плавательных средств.

Предварительно, мужчина плавал в Живописной бухте, где есть пляжи, и утонул. Далее его тело снесло течением к Москве-реке. На место едут экстренные службы.

Найдено тело второго туриста, погибшего при сплаве на реке Агул под Красноярском
Найдено тело второго туриста, погибшего при сплаве на реке Агул под Красноярском

Ранее в Приморье развернулись поиски ребёнка, пропавшего на водохранилище в Приморском крае. Он плавал на надувном матрасе, после чего исчез. Тело нашли накануне.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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