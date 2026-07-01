Тело мужчины обнаружили в Москве-реке на северо-западе столицы

Тело мужчины обнаружили в Москве-реке в районе 2-й Мякининской улицы на северо-западе столицы. По данным SHOT, жуткую находку сделал сапбордист. Неизвестный плавал в нескольких метрах от берега, рядом не было никаких вещей или плавательных средств.

Предварительно, мужчина плавал в Живописной бухте, где есть пляжи, и утонул. Далее его тело снесло течением к Москве-реке. На место едут экстренные службы.

Ранее в Приморье развернулись поиски ребёнка, пропавшего на водохранилище в Приморском крае. Он плавал на надувном матрасе, после чего исчез. Тело нашли накануне.