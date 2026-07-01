Арестанта в кузбасском СИЗО поймали на пропаганде АУЕ*

Сотрудники УФСБ и ФСИН Кузбасса пресекли экстремистскую деятельность мужчины, содержащегося в следственном изоляторе (СИЗО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.

По данным ведомства, с декабря 2024 по май 2026 года заключённый, разделяя идеологию международного движения, признанного в России экстремистским (речь идёт об АУЕ*), активно пропагандировал «воровские понятия» и использовал символику запрещённой организации в переписке и устных беседах.

Противоправную деятельность мужчины удалось пресечь совместными усилиями силовиков. На основании материалов оперативно-розыскных мероприятий СУ СК по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ — участие в деятельности экстремистской организации.

Ранее в Томской области мужчину отправили в колонию из-за публикации фотографий с татуировками, содержащими символику АУЕ*. Он публиковал фото в открытых аккаунтах. За подобные действия его уже штрафовали. Но он не остановился и продолжал размещать материалы с символикой запрещённой в РФ организации.

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