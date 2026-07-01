Осторожнее с кремами и мёдом: Какие неожиданные вещи нельзя брать в ручную кладь

Сборы в отпуск — всегда стресс, особенно когда речь заходит о ручной клади. Кажется, что можно взять всё, но на досмотре выясняется, что даже паштет и мёд от бабушки могут стать причиной задержки. Чтобы не растеряться у стойки регистрации, стоит заранее запомнить, что действительно можно, а что категорически нельзя брать на борт. Об этом Life.ru рассказала генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина.

Главное ограничение в ручной клади — жидкости. В эту категорию попадает всё, что течёт, мажется или распыляется: мёд, варенье, йогурт, мягкий сыр (например, камамбер), паштет, икра, зубная паста, дезодорант-спрей и даже плотная свеча.

«Каждая ёмкость — не более 100 мл, общий объём — до 1 литра на человека. Всё это должно помещаться в один закрывающийся пакет с зип-застёжкой размером около 20×20 см», — отметила собеседница.

По её словам, ограничение зависит от объёма флакона, а не от остатка жидкости. Бутылочка на 200 мл с каплей крема на дне не пройдёт досмотр. Исключения: детское питание на время полёта, рецептурные лекарства и диетические продукты по назначению врача — их можно взять сверх лимита. Покупки из Duty Free допускаются в запечатанном пакете с чеком, если они не вскрыты до прилёта.

Литиевые батареи, повербанки, ноутбуки и смартфоны провозят только в ручной клади. В багаже они запрещены из-за риска возгорания. Повербанки до 100 Вт·ч берут без вопросов, от 100 до 160 — только с разрешения авиакомпании и не больше двух штук. Свыше 160 Вт·ч на борт не пускают. Вздутые или повреждённые батареи тоже не пропустят. Электронные сигареты разрешены в салоне, но пользоваться ими во время полёта нельзя — за это штраф от 500 до 5000 рублей (статьи 6.24 и 11.17 КоАП). Олеся Адамушкина Турагент

Острые и режущие предметы можно везти только в багаже. Нож с лезвием длиннее 6 см не пропустят. С лета 2024 года под запрет попали даже маникюрные ножницы, бритвенные лезвия без кассеты и металлические пилки, добавила эксперт.

Перцовые баллончики, электрошокеры и средства самообороны нельзя провозить ни в салоне, ни в багаже на рейсах из России. Полностью запрещены порох, петарды, бензин, ацетон и жидкость для розжига. Зажигалку разрешается взять одну — и только в кармане, не в сумке.

«Правила закреплены в Федеральных авиационных правилах (приказ Минтранса № 104). Ограничение в 100 мл появилось после раскрытого в 2006 году заговора, когда взрывчатку пытались спрятать в бутылках с напитками», — заключила Адамушкина.

Ранее россиянам рассказали, как уместить максимум вещей в ручную кладь. Для этого следует выбрать вместительную сумку-трансформер, использовать вакуумные пакеты и не забывать о вещах, которые часто не взвешивают на контроле.