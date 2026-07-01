Малайзия на год продлила поиски пропавшего рейса MH370 в океане

Министр транспорта Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук заявил, что продление соглашения с компанией Ocean Infinity о поисках рейса MH370 подтверждает неизменную приверженность правительства завершению поисковой операции и предоставлению ясности семьям пассажиров, при этом все основные условия действующего договора, включая принцип «нет находки — нет оплаты», сохраняются, но в случае успешного обнаружения обломков компании будет выплачено вознаграждение в размере 70 миллионов долларов.

Напомним, рейс MH370 исчез в марте 2014 года через 40 минут после взлёта, когда пилот передал последнее сообщение «Good night, Malaysian Three Seven Zero», после чего самолёт резко изменил курс и пропал с радаров; поиски, длившиеся более десяти лет на площади 140 тысяч квадратных километров Индийского океана, не дали результатов, и власти Малайзии признали пассажиров погибшими. Семья Николая Бродского, летевшего этим рейсом, получила компенсацию около 175 тысяч долларов, а перед вылетом он успел отправить жене последнее сообщение, направляясь домой в Иркутск. Елена Бродская, супруга единственного россиянина Николая Бродского после этой трагедии кардинально изменила свою жизнь.