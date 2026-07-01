Малайзия на год продлила поиски пропавшего рейса MH370 в океане
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Малайзия продлила на год соглашение с компанией Ocean Infinity о поисках бесследно пропавшего рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines. Как пишет агентство Bernama, это позволит завершить обследование оставшегося участка дна Индийского океана площадью 7,4 тысячи квадратных километров.
Министр транспорта Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук заявил, что продление соглашения с компанией Ocean Infinity о поисках рейса MH370 подтверждает неизменную приверженность правительства завершению поисковой операции и предоставлению ясности семьям пассажиров, при этом все основные условия действующего договора, включая принцип «нет находки — нет оплаты», сохраняются, но в случае успешного обнаружения обломков компании будет выплачено вознаграждение в размере 70 миллионов долларов.
Напомним, рейс MH370 исчез в марте 2014 года через 40 минут после взлёта, когда пилот передал последнее сообщение «Good night, Malaysian Three Seven Zero», после чего самолёт резко изменил курс и пропал с радаров; поиски, длившиеся более десяти лет на площади 140 тысяч квадратных километров Индийского океана, не дали результатов, и власти Малайзии признали пассажиров погибшими. Семья Николая Бродского, летевшего этим рейсом, получила компенсацию около 175 тысяч долларов, а перед вылетом он успел отправить жене последнее сообщение, направляясь домой в Иркутск. Елена Бродская, супруга единственного россиянина Николая Бродского после этой трагедии кардинально изменила свою жизнь.
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