«Год выдался для Игоря продуктивным»: Ургант доброй шуткой вспомнил Золотовицкого

Иван Урган посетил вечер вечер в честь 65-летия Игоря Золотовицкого, который позднее превратился в вечер памяти почившего актёра. Как пишет kp.ru, коллеги и друзья делились воспоминаниями об артисте, а известный телеведущий завершил мероприятие, отдав память о Золотовицком с присущим ему юмором.

«Этот 2026 год выдался для Игоря продуктивным. Игорь получил премию «Ника» (посмертно), он получил премию ТЭФИ‑2026 (тоже посмертно), сборная его родного Узбекистана вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу и ещё… цены на золото выросли», — с лёгкой иронией перечислил Ургант.