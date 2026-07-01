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1 июля, 10:13

«Год выдался для Игоря продуктивным»: Ургант доброй шуткой вспомнил Золотовицкого

Иван Ургант горько пошутил во время вечера памяти Игоря Золотовицкого в МХТ

Иван Ургант. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Иван Ургант. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Иван Урган посетил вечер вечер в честь 65-летия Игоря Золотовицкого, который позднее превратился в вечер памяти почившего актёра. Как пишет kp.ru, коллеги и друзья делились воспоминаниями об артисте, а известный телеведущий завершил мероприятие, отдав память о Золотовицком с присущим ему юмором.

«Этот 2026 год выдался для Игоря продуктивным. Игорь получил премию «Ника» (посмертно), он получил премию ТЭФИ‑2026 (тоже посмертно), сборная его родного Узбекистана вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу и ещё… цены на золото выросли», — с лёгкой иронией перечислил Ургант.

От слесаря на заводе до ректора МХАТ: Невероятная судьба Игоря Золотовицкого оборвалась в 64 года
От слесаря на заводе до ректора МХАТ: Невероятная судьба Игоря Золотовицкого оборвалась в 64 года

Напомним, Игоря Золотовицкого не стало 14 января, актёру, театральному педагогу и телережиссёру было 64 года. В 2025 году у него выявили онкологию, после чего артист начал курс химиотерапии. Церемония прощания прошла в МХТ имени Чехова.

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Матвей Константинов
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