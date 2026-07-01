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1 июля, 11:00

Суд в Москве арестовал на 15 суток велосипедиста, схватившего девушку за грудь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

В Москве суд отправил под административный арест мужчину, схватившего за грудь незнакомую девушку на улице. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Инцидент произошёл 27 июня. Акраммирза Жалилов ехал на велосипеде по тротуару и начал приставать к прохожей. Злоумышленника задержали и составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство».

Материалы передали в Мещанский районный суд. На заседании фигурант признался, что был сильно пьян и приставал к незнакомке. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 суток ареста.

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Ранее в Москве задержали 56-летнего мужчину по подозрению в сексуальном насилии над девятилетним мальчиком. Ребёнок не знал нападавшего, выяснили следователи. Преступление совершено не позднее 7 июня. Материалы переданы для расследования. Подозреваемого задержали сразу — силовики сработали оперативно.

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Александра Мышляева
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