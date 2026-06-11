В Москве задержали подозреваемого в насилии над девятилетним ребёнком

В Москве задержан 56-летний мужчина, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении девятилетнего мальчика. Об этом сообщили в столичном управлении СК России.

Уточняется, что противоправные действия были совершены в отношении ребёнка, ранее не знакомого с подозреваемым. События датируются периодом не позднее 7 июня, после чего материалы дела были переданы в работу следственных органов. Фигуранта задержали оперативно совместными усилиями сотрудников СК и полиции сразу после начала проверки обстоятельств произошедшего.

Следствие уже предъявило мужчине официальное обвинение и продолжает собирать доказательства по делу. Также правоохранители проверяют, мог ли задержанный быть причастен к аналогичным эпизодам на территории Московского региона. В ближайшее время следствие намерено обратиться в Черёмушкинский районный суд Москвы с ходатайством об аресте обвиняемого.

Ранее в Москве был задержан мужчина, которого следствие подозревает в многолетнем использовании фейковых аккаунтов для общения с несовершеннолетними. Следствие считает, что фигурант длительное время создавал поддельные страницы в соцсетях и приложениях знакомств, выдавая себя за 14-летнюю девочку.