Двух человек унесло течением Катуни на Алтае, ведутся поиски
Обложка © МЧС Республики Алтай
На Алтае спасатели ведут поиски двух пропавших туристов. Оба инцидента произошли на реке Катунь в районе села Манжерок. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Первое происшествие случилось рано утром. Мужчину унесло течением вниз по реке. Спустя всего несколько часов практически в том же месте под воду ушёл ещё один турист. Сейчас экстренных служб обыскивают береговую линию.
А в Приморье 28 июня девятилетний ребёнок утонул в водохранилище возле посёлка Ярославский. Трагедия произошла, когда мальчик купался на надувном матрасе. На поиски тела были направлены водолазы.
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