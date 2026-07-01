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1 июля, 10:48

Двух человек унесло течением Катуни на Алтае, ведутся поиски

Обложка © МЧС Республики Алтай

Обложка © МЧС Республики Алтай

На Алтае спасатели ведут поиски двух пропавших туристов. Оба инцидента произошли на реке Катунь в районе села Манжерок. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Первое происшествие случилось рано утром. Мужчину унесло течением вниз по реке. Спустя всего несколько часов практически в том же месте под воду ушёл ещё один турист. Сейчас экстренных служб обыскивают береговую линию.

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А в Приморье 28 июня девятилетний ребёнок утонул в водохранилище возле посёлка Ярославский. Трагедия произошла, когда мальчик купался на надувном матрасе. На поиски тела были направлены водолазы.

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Юрий Лысенко
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