Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина и её западные союзники не смогут изменить ситуацию в зоне СВО, несмотря на все усилия насолить Москве. По его словам, заявления о неких «успехах» Киева на поле боя являются частью информационной кампании.

«Всякий раз, когда вы слышите хор голосов глобалистов — академиков, политиков, военных — которые начинают рассказывать, что Украина побеждает и сейчас появился прекрасный шанс отбросить русских назад, знайте: на самом деле ситуация совершенно безнадёжна», — пояснил Макгрегор в эфире своего YouTube-канала.

По его убеждению, подобные высказывания о «победе» киевского режима направлены лишь на то, чтобы убедить руководство США и других партнёров в необходимости увеличить финансовую и военную поддержку Киева. Эксперт уверен, что ситуация давно зашла в тупик.

«Всё кончено. Это выглядит так, словно кто-то продолжает понемногу подливать бензин в двигатель, чтобы он продолжал работать на холостом ходу. Но долго так продолжаться уже не сможет. Такова реальность», — заключил Макгрегор.

Ранее президент России Владимир Путин с иронией прокомментировал заявления европейских политиков об успехах Украины на поле боя. Политик обратил внимание на противоречия в риторике западных лидеров, которые утверждают, что ВСУ занимают новые территории и одерживают победы.