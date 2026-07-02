Марки изгнали Максимов из списка самых модных у москвичей имён

В столичном управлении ЗАГС зафиксировали неожиданную смену предпочтений родителей. Имя Максим, годами державшееся в лидерах, впервые за долгое время покинуло первую пятёрку самых популярных мужских имён, выяснил SHOT.

Ещё в 2022–2023 годах Максимы уверенно занимали третью строчку. В 2024-м и 2025-м имя опустилось на четвёртое место. А в текущем году падение продолжилось: Макс потерял ещё два пункта и теперь находится лишь на шестой позиции, продолжая сдавать позиции.

А вытеснили Максимов из топов Марки. Именно это имя стало трендовым и теперь прочно обосновалось на пятой строчке рейтинга.

Ранее Life.ru рассказывал, что в США миллениалы и зумеры всё чаще дают детям имена в честь героев «Друзей», «Клиники» и K-pop звёзд. По данным отчёта BabyCenter за 20 лет наблюдений, ностальгия по 90-м и 2000-м, а также успех хитов Netflix заметно повлияли на выбор родителей. Среди набирающих популярность имён — Руми, Арден, Зои и другие.