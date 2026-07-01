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1 июля, 12:18

«Говорила с ангелом-хранителем»: Звезду «Дома-2» экстренно госпитализировали

Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен госпитализирована с камнем в почке

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kamirenworld

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kamirenworld

Экс-участница «Дома-2» и блогер Элина Камирен была экстренно доставлена в больницу. Причиной стали проблемы с почками — у неё диагностировали камень, из-за которого она несколько раз теряла сознание. Об этом девушка рассказала у себя в соцсетях.

«Камень был в почке. У меня была адская боль, не знаю, сколько уколов мне сделали. Я теряла сознание, меня рвало. Всю ночь разговаривала во сне со своим ангелом-хранителем», — поделилась Камирен.

Сейчас её состояние стабилизировалось. В ближайшее время планируется выписка. Блогерша заявила, что пересмотрит рацион — откажется от чипсов, острой лапши быстрого приготовления и газировки.

Камирен участвовала в «Доме-2» в 2011 году, неоднократно покидала и возвращалась на проект. В 2014 году родила дочь от другого участника телестройки Александра Задойнова, отцовство ей пришлось подтверждать с помощью ДНК-теста. Роман они не возобновили.

Бывший участник «Дома-2» Шалюков захейтил блогершу за уши и отказался извиняться
Бывший участник «Дома-2» Шалюков захейтил блогершу за уши и отказался извиняться

Ранее Life.ru рассказывал, что российская актриса Екатерина Волкова была в экстренном порядке доставлена в больницу. Артистка пообещала вернуться к подписчикам с новостями о своём состоянии, как только они появятся.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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