Мужчина надругался над мальчиком в Волгограде на глазах у его родителей

В Волгограде закончили расследование уголовного дела о преступлении против маленького ребёнка. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Волгоградской области.

Всё случилось днём 27 августа прошлого года во дворе жилого дома в Советском районе. Родители мальчика увидели, как мужчина совершает в отношении их сына действия сексуального характера. Они попытались его задержать, но злоумышленнику удалось сбежать от отца ребёнка. Позже его нашли и арестовали сотрудники Следственного комитета и полиции.

«В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — гооврится сообщении.

По версии следствия, обвиняемый приехал в Волгоград в июне 2025 года. Ему предъявлено обвинение по статье за насильственные действия против ребёнка младше 14 лет. Теперь уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее в Хабаровском крае задержан дальнобойщик, которого подозревают в серии тяжких преступлений, совершённых на протяжении 20 лет. Он похищал и насиловал девушек, угрожая оружием, причём жертвами становились жительницы разных регионов, включая несовершеннолетних. Сейчас фигурант находится в СИЗО.