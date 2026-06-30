Плакал и не мог сидеть: Дети изнасиловали мальчика с аутизмом в детсаду в Подмосковье

В Красногорске в частном детском саду четырёхлетний мальчик с аутизмом стал жертвой насилия со стороны других детей. Как рассказала его мама изданию MSK1.RU, двое ребят во время тихого часа, дождавшись, пока воспитатель выйдет, повалили мальчика и засунули ему в задний проход деталь от конструктора. Ребёнок не мог позвать на помощь и просто плакал от боли.

По словам матери, девочка и мальчик действовали осознанно. Услышав шаги воспитателя, они быстро одели ребёнка и отошли. Воспитатель, как утверждает мама, не проверила мальчика. Только дома бабушка заметила, что внук долго не выходит из туалета и плачет, и обнаружила палочку длиной около 10 сантиметров. После извлечения предмета ребёнка отвезли к врачу — специалисты сказали, что повезло, что предмет был тупым и мальчик не садился резко.

«У бабушки шок, у папы ребёнка тоже шок. Врачи сказали, что просто повезло: предмет был тупой, и за всё это время он не сел резко и не сделал каких-то резких движений», — сказала мама малыша.

Она уже написала заявление в полицию и Следственный комитет. Однако опасается, что расследование не продвинется. По её словам, инспектор ПДН заявила, что у неё нет претензий к детскому саду. При этом жуткая история уже дошла до председателя СК России Александра Бастрыкина, он дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении СК.

На встрече с родителями детей, которые напали на её сына, мать пострадавшего не услышала извинений. Она говорит, что один из детей, показывая, что знает анатомию, рассказал, как вставить палочку, чтобы не порвать кишечник. На вопрос мамы, как он думает, что чувствовал её сын, мальчик ответил: «Боль».

В детском саду не отрицают, что инцидент был, но называют это игрой. По их словам, мальчик якобы сам засунул деталь в штаны, а воспитатели быстро среагировали. Сотрудники сада также добавили, что мама ребёнка требовала моральную компенсацию, но родители других детей отказались её выплачивать. После случая у ребёнка обострилась астма. Сейчас мама находится с ним на больничном и ждёт приёма у пульмонолога.

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