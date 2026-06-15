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15 июня, 07:15

Мигрант выдал себя за сотрудника отеля и изнасиловал трёх туристок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Spirit

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Spirit

В испанской Валенсии мужчина выдал себя за работника отеля и изнасиловал трёх туристок. Подробности сообщает газета The Sun.

Первое нападение 32-летний гражданин Туниса совершил 9 июня. Он открыл дверь двум девушкам (18 и 19 лет) и обманом заставил их пройти с ним в туалет. Там он схватил их за руки, положил руку между ног одной из туристок и попытался её поцеловать. Девушкам удалось убежать, и в тот же день они заявили о случившемся в полицию.

Когда правоохранительные органы приехали в отель, к ним подошла ещё одна пострадавшая — 26-летняя туристка из Великобритании. Она рассказала, что этот же мужчина пытался её изнасиловать 7 июня.

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Ранее Life.ru сообщал о страшном преступлении в Индии. Пятеро мужчин заманили 15-летнюю школьницу в машину, предложив ей еду, и изнасиловали. Местные жители заметили полураздетую девочку и этих мужчин в машине и вызвали полицию. Правоохранители приехали и задержали всех пятерых, а затем их арестовали. Как выяснилось, насилие продолжалось несколько месяцев — мужчины надругались над девочкой не в первый раз.

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Наталья Афонина
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