Мигрант выдал себя за сотрудника отеля и изнасиловал трёх туристок

В испанской Валенсии мужчина выдал себя за работника отеля и изнасиловал трёх туристок. Подробности сообщает газета The Sun.

Первое нападение 32-летний гражданин Туниса совершил 9 июня. Он открыл дверь двум девушкам (18 и 19 лет) и обманом заставил их пройти с ним в туалет. Там он схватил их за руки, положил руку между ног одной из туристок и попытался её поцеловать. Девушкам удалось убежать, и в тот же день они заявили о случившемся в полицию.

Когда правоохранительные органы приехали в отель, к ним подошла ещё одна пострадавшая — 26-летняя туристка из Великобритании. Она рассказала, что этот же мужчина пытался её изнасиловать 7 июня.

Ранее Life.ru сообщал о страшном преступлении в Индии. Пятеро мужчин заманили 15-летнюю школьницу в машину, предложив ей еду, и изнасиловали. Местные жители заметили полураздетую девочку и этих мужчин в машине и вызвали полицию. Правоохранители приехали и задержали всех пятерых, а затем их арестовали. Как выяснилось, насилие продолжалось несколько месяцев — мужчины надругались над девочкой не в первый раз.