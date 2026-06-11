Чиновница избежала 17 лет тюрьмы за секс с другом сына. Всё происходило при детях

Американский суд вынес приговор экс-главе города Де-Риддер, изнасиловавшей несовершеннолетнего приятеля своего ребёнка. Подробности процесса приводит издание New York Post.

Фигуранткой дела стала 40-летняя Мисти Робертс — первая в истории этого населённого пункта женщина, занявшая пост градоначальника. Задержание состоялось 1 августа 2024 года. Основанием послужило обвинение в совращении 16-летнего юноши, которым оказался товарищ её сына.

По данным следствия, чиновница организовала вечеринку у бассейна в честь дня рождения отпрыска. Находясь в купальнике, она распивала спиртное вместе с гостями, после чего начала флиртовать с одним из приглашённых. Затем женщина увела школьника в дом и вступила с ним в половую связь. Произошедшее наблюдали через окно её собственные сын и дочь.

В ходе заседания 9 июня подсудимая признала вину и выступила с покаянной речью. Робертс объяснила свой поступок тем, что власть помутила рассудок. Она заявила, что будет сожалеть об этом до конца жизни. По словам экс-мэра, в какой-то момент она начала ставить себя выше всех вокруг, хотя обладала замечательной семьёй.

Сторона обвинения настаивала на отсутствии искреннего раскаяния и требовала назначить 17 лет заключения. Однако суд ограничился тремя месяцами тюремного срока. Помимо этого, осуждённой дали два условных срока по пять лет, обязали пройти реабилитационную программу и ввели запрет на употребление алкоголя.

Ранее Life.ru рассказывал о новых подробностях расследования в отношении 25-летней преподавательницы биологии Мэрис Николс из американского штата Джорджия. Первоначально её заподозрили в изнасиловании несовершеннолетнего: следствие установило, что преступления совершались в подсобном помещении класса и в личной машине педагога. Позже выяснилось, что жертвами учительницы стали по меньшей мере ещё пятеро учащихся.