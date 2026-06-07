Пятеро мужчин заманили девочку в машину едой и насиловали несколько месяцев

Пятеро мужчин заманили 15-летнюю школьницу в машину, предложив ей еду, и изнасиловали. Страшное преступление произошло в Индии. Об этом сообщил портал NDTV.

Местные жители заметили в машине полураздетую девочку и этих мужчин и вызвали полицию. Приехавшие правоохранители задержали всех пятерых, а потом их арестовали. Выяснилось, что это продолжалось несколько месяцев — мужчины насиловали девочку не в первый раз.

Раньше в Великобритании полиция арестовала группу преступников-мигрантов. Их обвиняют в том, что они долгое время насиловали детей. Задержали семерых мужчин в возрасте 20–21 года. Пятеро из них добрались до Англии на маленькой лодке в 2021–2022 годах. Ещё один человек успел уехать из страны, сейчас его пытаются вернуть.