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7 июня, 10:27

Пятеро мужчин заманили девочку в машину едой и насиловали несколько месяцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Пятеро мужчин заманили 15-летнюю школьницу в машину, предложив ей еду, и изнасиловали. Страшное преступление произошло в Индии. Об этом сообщил портал NDTV.

Местные жители заметили в машине полураздетую девочку и этих мужчин и вызвали полицию. Приехавшие правоохранители задержали всех пятерых, а потом их арестовали. Выяснилось, что это продолжалось несколько месяцев — мужчины насиловали девочку не в первый раз.

Опекун и 7 его друзей месяцами насиловали школьницу, она беременна
Опекун и 7 его друзей месяцами насиловали школьницу, она беременна

Раньше в Великобритании полиция арестовала группу преступников-мигрантов. Их обвиняют в том, что они долгое время насиловали детей. Задержали семерых мужчин в возрасте 20–21 года. Пятеро из них добрались до Англии на маленькой лодке в 2021–2022 годах. Ещё один человек успел уехать из страны, сейчас его пытаются вернуть.

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Наталья Афонина
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