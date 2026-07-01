«Шторм» сошёл на воду: на Дальнем Востоке достраивают новый ракетный корабль

Малый ракетный корабль «Шторм» проекта 22800 спустили на воду на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Церемония состоялась 1 июля, в день 90-летия предприятия.

«Шторм» стал третьим кораблём этой серии, который строят на заводе. Его заложили в июле 2020 года по проекту конструкторского бюро «Алмаз».

Для вывода судна использовали док-понтон «Амурец». Теперь корабль переведут к достроечному пирсу, где продолжатся монтаж оборудования и другие работы.

По данным Объединённой судостроительной корпорации, корабли проекта 22800 относятся к третьему рангу и предназначены для действий в ближней морской зоне.

В состав вооружения «Каракуртов» входят ударные и противовоздушные комплексы, а также системы управления, обнаружения и связи. Основным ударным вооружением названы ракеты семейства «Калибр».

Сроки завершения достройки и передачи «Шторма» флоту в сообщении не уточняются.