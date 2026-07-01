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1 июля, 12:29

«Шторм» сошёл на воду: на Дальнем Востоке достраивают новый ракетный корабль

В Комсомольске-на-Амуре спустили на воду ракетный корабль «Шторм»

Обложка © ОССК

Обложка © ОССК

Малый ракетный корабль «Шторм» проекта 22800 спустили на воду на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Церемония состоялась 1 июля, в день 90-летия предприятия.

«Шторм» стал третьим кораблём этой серии, который строят на заводе. Его заложили в июле 2020 года по проекту конструкторского бюро «Алмаз».

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Для вывода судна использовали док-понтон «Амурец». Теперь корабль переведут к достроечному пирсу, где продолжатся монтаж оборудования и другие работы.

По данным Объединённой судостроительной корпорации, корабли проекта 22800 относятся к третьему рангу и предназначены для действий в ближней морской зоне.

В состав вооружения «Каракуртов» входят ударные и противовоздушные комплексы, а также системы управления, обнаружения и связи. Основным ударным вооружением названы ракеты семейства «Калибр».

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Сроки завершения достройки и передачи «Шторма» флоту в сообщении не уточняются.

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Марина Фещенко
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