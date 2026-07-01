73-летний рецидивист получил 20 лет «строгача» за жестокое убийство ребёнка в 1999 году

73-летний уроженец Тамбовской области приговорён к 20 годам колонии строгого режима за убийство девятилетней девочки, совершённое в 1999 году. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следствие установило, что мужчина, ранее неоднократно судимый за особо тяжкие преступления, расправился с ребёнком, находившимся в беспомощном состоянии, чтобы скрыть другое преступление, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера. Собранных доказательств оказалось достаточно для обвинительного приговора.

По данным СК, 24 января 1999 года фигурант у дома на улице Грекова обманным путём завёл 9-летнюю девочку в подвал. Убедившись, что рядом нет посторонних он изнасиловал ребёнка, а затем увёл в заброшенное здание и убил, чтобы скрыть содеянное.

Причастность сидельца к жуткому преступлению помогла установить генетическая экспертиза. Он сознался в содеянном. Суд назначил наказание по совокупности приговоров — 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Life.ru рассказывал, как в американском штате Мичиган родители предстали перед судом по обвинению в убийстве своего семилетнего сына, которого они раскормили до веса в 114 килограммов при росте 128 сантиметров. Это превышение нормы в пять раз, однако мать с отцом делали вид, что здесь нет никаких проблем.