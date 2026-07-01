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1 июля, 13:27

73-летний рецидивист получил 20 лет «строгача» за жестокое убийство ребёнка в 1999 году

Москвич получил 20 лет колонии за убийство и изнасилование девочки в 1999 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shawn Hamilton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shawn Hamilton

73-летний уроженец Тамбовской области приговорён к 20 годам колонии строгого режима за убийство девятилетней девочки, совершённое в 1999 году. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следствие установило, что мужчина, ранее неоднократно судимый за особо тяжкие преступления, расправился с ребёнком, находившимся в беспомощном состоянии, чтобы скрыть другое преступление, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера. Собранных доказательств оказалось достаточно для обвинительного приговора.

По данным СК, 24 января 1999 года фигурант у дома на улице Грекова обманным путём завёл 9-летнюю девочку в подвал. Убедившись, что рядом нет посторонних он изнасиловал ребёнка, а затем увёл в заброшенное здание и убил, чтобы скрыть содеянное.

Причастность сидельца к жуткому преступлению помогла установить генетическая экспертиза. Он сознался в содеянном. Суд назначил наказание по совокупности приговоров — 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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Владимир Озеров
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