Сотрудника банка, который зарезал начальницу, приговорили к 13 годам «строгача»

Сотрудника банка, который зарезал начальницу, приговорили к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

По данным ведомства, государственное обвинение по делу поддержал прокурор Москвы Максим Жук. Суд признал Константина Топорова виновным в убийстве.

Следствие установило, что Топоров работал в отделении банка и испытывал личную неприязнь к своей непосредственной руководительнице. В итоге пришёл на работу с ножом и зарезал женщину. От полученных ранений она умерла на месте.

Суд назначил Топорову 13 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. После освобождения ему также ограничат свободу ещё на 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, трагедия произошла в одном из банковских отделений на улице Автозаводской в Москве. Сотрудник финансового учреждения напал с ножом на свою руководительницу и нанёс ей смертельные ранения. Преступление совершил бывший подчинённый погибшей. Ранее его уволили за регулярные нарушения трудовой дисциплины. После задержания мужчина расплакался и заявил, что действовал в состоянии аффекта. Он утверждал, что не собирался убивать начальницу. Обвиняемый признал вину и объяснил произошедшее сильным стрессом.