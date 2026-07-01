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1 июля, 14:19

В Калининграде ребёнок выпал из окна четвёртого этажа, его спасли прохожие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Shufrych

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Shufrych

В Калининграде маленький ребёнок выпал из окна четвёртого этажа. Как сообщили в пресс-службе областного главка МЧС, сообщение о происшествии на улице Тургенева поступило минувшим вечером. Мальчика госпитализировали.

«Подоспевшие очевидцы успели поймать малыша. Без видимых травм мальчика направили в детскую областную больницу», — говорится в сообщении.

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Ранее в Нижнем Новгороде 13-летняя девочка чудом выжила при падении из окна пятого этажа. Её госпитализировали в областную больницу. Характер и степень травм неизвестны.

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Матвей Константинов
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