«Никогда не были на таком уровне»: Грузия заявила о покупке таинственной системы против БПЛА
Глава СГБ Мдинарадзе заявил, что Грузия получила систему для нейтрализации БПЛА
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Грузия приобрела современную систему противодействия беспилотникам. Об этом сообщил глава Службы государственной безопасности закавказской республики Мамука Мдинарадзе.
«Приобретение ультрасовременной системы против БПЛА позволяет обнаружить и нейтрализовать до нескольких десятков дронов в радиусе пяти-шести километров», — отметил он.
Чиновник не уточнил, с чем связана покупка и применялась ли система хотя бы раз, но указал, что грузинская Служба госбезопасности вышла на принципиально новый уровень развития.
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