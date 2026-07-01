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1 июля, 14:24

«Никогда не были на таком уровне»: Грузия заявила о покупке таинственной системы против БПЛА

Глава СГБ Мдинарадзе заявил, что Грузия получила систему для нейтрализации БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Грузия приобрела современную систему противодействия беспилотникам. Об этом сообщил глава Службы государственной безопасности закавказской республики Мамука Мдинарадзе.

«Приобретение ультрасовременной системы против БПЛА позволяет обнаружить и нейтрализовать до нескольких десятков дронов в радиусе пяти-шести километров», — отметил он.

Чиновник не уточнил, с чем связана покупка и применялась ли система хотя бы раз, но указал, что грузинская Служба госбезопасности вышла на принципиально новый уровень развития.

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Владимир Озеров
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