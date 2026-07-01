Грузия приобрела современную систему противодействия беспилотникам. Об этом сообщил глава Службы государственной безопасности закавказской республики Мамука Мдинарадзе.

«Приобретение ультрасовременной системы против БПЛА позволяет обнаружить и нейтрализовать до нескольких десятков дронов в радиусе пяти-шести километров», — отметил он.

Чиновник не уточнил, с чем связана покупка и применялась ли система хотя бы раз, но указал, что грузинская Служба госбезопасности вышла на принципиально новый уровень развития.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский президент Владимир Путин заявил о необходимости увеличивать объёмы производства систем противовоздушной обороны. Он указал, что удары ВСУ по важной инфраструктуре создают РФ определённые проблемы.