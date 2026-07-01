Машина времени в одной пробирке: След деменции нашли в крови за десятилетия до постановки диагноза

Повышенный уровень белка GDF15 в крови может быть связан с риском развития деменции спустя 15–25 лет. Особенно заметной оказалась связь с сосудистой формой заболевания. Соответствующая статья опубликована в журнале Science Advances.

Учёные сопоставили результаты анализов участников нескольких крупных исследований с данными об их здоровье за последующие десятилетия. Связь сохранялась и после учёта возраста, образования, генетической предрасположенности и сердечно-сосудистых нарушений.

GDF15 — сигнальный белок, уровень которого может расти в ответ на воспаление, повреждение тканей и другие виды клеточного стресса. В новом исследовании высокие показатели чаще встречались у людей, которым позднее диагностировали деменцию.

Сильнее всего белок оказался связан с сосудистой деменцией, возникающей на фоне нарушения кровоснабжения мозга. У таких участников также чаще выявляли повреждения мелких сосудов, уменьшение объёма отдельных областей мозга и признаки ускоренной нейродегенерации.

Дополнительный генетический анализ указал, что GDF15 может быть не только сопутствующим маркером, но и участником процессов, связанных с заболеванием. В опытах на клетках белок влиял на иммунные и метаболические механизмы, которые ранее связывали с риском деменции.

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