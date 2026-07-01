Первый вуз России отменил дипломные для бакалавров из-за ИИ

Первый российский вуз — сочинский филиал РУДН — отказался от выпускных квалификационных работ для бакалавров-юристов. Нововведение, поддержанное учёным советом, коснётся студентов, поступивших в 2024–2026 годах.

В вузе пояснили, что решение связано с активным развитием нейросетей, которые способны быстро анализировать судебную практику и составлять юридические тексты. Традиционные дипломные, по мнению руководства, больше не позволяют объективно оценить реальный уровень подготовки выпускников.

«Теперь задача заключается не в том, чтобы написать текст, а в том, чтобы показать способность мыслить как юрист и принимать профессиональные решения в условиях современной цифровой среды», — отметил директор филиала Александр Петенко.

Исполняющая обязанности декана юридического факультета Елена Легостаева добавила, что акцент сместится на практические навыки. Вместо написания объёмных работ бакалавры будут демонстрировать умение решать сложные правовые ситуации и применять законодательство. При этом в вузе подчеркнули, что требования к студентам не стали мягче — просто изменилась форма их проверки.

Ранее Life.ru рассказыввал, что в МГУ состоялся выпускной для отличников, и впервые за всю историю вуза красные дипломы получили около 5000 выпускников — будущих учёных, врачей, инженеров и специалистов в высокотехнологичных областях. Ректор Виктор Садовничий поздравил их, заявив, что они заложили фундамент для будущего и обязательно займут достойное место в истории страны.