Минэнерго предупредило о рисках при использовании сайтов с данными об АЗС

Министерство энергетики России предупредило граждан о потенциальных рисках при использовании интернет-сервисов, публикующих информацию о наличии бензина на автозаправочных станциях. Ведомство обратило внимание на возможный сбор персональных данных.

В официальном сообщении Минэнерго также указано, что размещаемые на подобных сайтах сведения о запасах топлива часто оказываются недостоверными. Специалисты фиксируют случаи сознательной манипуляции этими данными.

«Анализ сведений, размещенных сервисами, свидетельствует об их недостоверности. Также отмечаются манипуляции данными о наличии топлива на заправках», — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве призвали водителей критически относиться к информации с непроверенных онлайн-платформ и рекомендовали ориентироваться на официальные источники.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что перебои с бензином и дизельным топливом на отдельных АЗС носят локальный характер и оперативно устраняются, поскольку связаны в основном с логистическими изменениями, а не с дефицитом. Внутренний рынок в целом обеспечен топливом, а для компенсации временных сбоев сформированы необходимые запасы.