Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона, обыграв испанца Мериду

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона, переиграв испанца Даниэля Мериду. Матч второго круга завершился со счётом 3:6, 6:3, 7:5, 6:2 в пользу нашего соотечественника, посеянного под номером 8.

Соперник россиянина не имел номера посева и уступил, несмотря на выигранный первый сет. В следующем раунде Медведев встретится с победителем пары Брендон Накашима (США, 28-й посев) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, также без посева).

30-летний россиянин занимает девятую строчку в рейтинге ATP. На его счету 23 титула в одиночном разряде, а в 2022 году он 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021-м в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Шесть раз он доходил до финалов турниров Большого шлема и лишь однажды победил — на US Open в 2021-м.

Его оппоненту 21 год, в мировом рейтинге Мерида занимает 84-ю позицию и пока не имеет титулов ATP. Выход во второй круг нынешнего Уимблдона стал для него лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Уимблдон — третий в сезоне турнир «мэйджор», он проходит на траве и завершится 12 июля. Призовой фонд соревнований составляет 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующий чемпион — первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Напомним, что Даниил Медведев получил восьмой номер посева на Уимблдоне-2026. Спортивный эксперт Борис Ходоровский отметил, что хотя высокий рост Медведева осложняет ему игру на траве, он остаётся фаворитом благодаря молодости, выносливости и более высокому рейтингу, однако в пятисетовом формате сенсации возможны от любого соперника.