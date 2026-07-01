Только 3% украинцев доверяют депутатам Верховной рады, показал опрос

Деятельность Верховной рады не одобряет абсолютное большинство украинцев, свидетельствуют данные опроса социологического агентства «Рейтинг». Совсем не поддерживают работу парламента 41% респондентов, ещё 37% — скорее не одобряют.

Полностью положительно оценивают деятельность народных избранников лишь 3% опрошенных, частично одобряют — 28%. Таким образом, совокупный уровень недоверия к высшему законодательному органу страны достиг 78%.

Исследование проводилось на подконтрольной Киеву территории с 30 мая по 3 июня методом телефонного интервью. В нём приняли участие 2 404 человека, статистическая погрешность выборки не превышает 2%.

Ранее компания Gallup опубликовала данные опроса, согласно которому 66% украинцев высказались за скорейшее начало переговоров с Россией, против — менее четверти респондентов, а 11% затруднились с ответом.