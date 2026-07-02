Деревьям дали права: Канадский город первым в стране признал их живыми существами

Небольшой канадский муниципалитет Террас-Водрёй в провинции Квебек официально признал деревья живыми существами, обладающими собственными правами. Местный совет единогласно утвердил резолюцию, согласно которой деревья имеют право на жизнь, естественный рост, физическую целостность и восстановление. Это первый подобный случай в истории Канады, сообщает New York Times.

Документ закрепляет приверженность муниципалитета принципам Всемирной декларации прав деревьев. Теперь местные власти намерены пересмотреть правила благоустройства и градостроительные нормы, чтобы максимально защитить зелёные насаждения. Если дерево придётся срубить, власти планируют требовать веское обоснование и, как правило, высаживать новое взамен.

Мэр Террас-Водрёй Мишель Бурдо назвал деревья «главными союзниками» в борьбе с изменением климата. По его словам, они помогают снижать температуру в городах, очищают воздух, уменьшают риск подтоплений и сохраняют биоразнообразие. Решение стало ответом на несколько крупных наводнений, которые муниципалитет пережил в последние годы.

Инициатива появилась после общественных обсуждений, вызванных показом документального фильма квебекского режиссёра Андре Дероше о роли деревьев в экосистеме. Авторы проекта рассчитывают, что примеру Террас-Водрёй последуют и другие города Канады.

Ранее Life.ru писал, что в ряде регионов США и Канады фиксируется активизация сепаратистских движений. В Сиэтле организация Cascadia Democratic Action выступает за проведение референдумов в штатах Вашингтон и Орегон о возможном создании независимого государства Каскадия уже в 2028 году, если отношения с федеральным центром не улучшатся. Аналогичные идеи обсуждаются также в Техасе и Калифорнии.