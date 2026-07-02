В Ростовской области за ночь уничтожено более 25 БПЛА ВСУ
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Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, силы противовоздушной обороны уничтожили более 25 беспилотных летательных аппаратов в шести районах области.
«Уничтожены больше двух с половиной десятков БПЛА в шести районах области: Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Боковском, Шолоховском, Тарасовском», – написал глава региона.
Он уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Но оперативные службы следят за обстановкой.
Ранее Life.ru писал, что в ходе ночной атаки над Ленинградской областью были сбиты семь украинских БПЛА. После этого в регионе был объявлен отбой воздушной опасности.
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