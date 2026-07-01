ПВО отразила атаку двух украинских БПЛА на Москву

Вечером 1 июля российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены ПВО Минобороны», – написал градоначальник.

Информации о пострадавших или разрушениях на земле на данный момент не поступало. Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на места падения обломков и приступили к работе.

Ранее Life.ru писал, что в станице Пластуновской на Кубани обломки украинского беспилотника упали во дворе частного дома, повредив кровлю. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.