Обломки БПЛА упали во дворе частного дома на Кубани

В станице Пластуновской Динского района Краснодарского края обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Как сообщает оперативный штаб региона, фрагменты дрона упали во дворе частного домовладения и повредили кровлю.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия уже работают оперативные и специальные службы, которые занимаются ликвидацией последствий и устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее Life.ru писал, что в Пензе при атаке украинских беспилотников по двум промышленным предприятиям пострадали два человека: женщина получила амбулаторную помощь, а мужчина с серьёзными осколочными ранениями был экстренно прооперирован и находится в реанимации. Также взрывной волной выбило стёкла в двух многоквартирных домах.