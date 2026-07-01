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1 июля, 19:49

Обломки БПЛА упали во дворе частного дома на Кубани

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В станице Пластуновской Динского района Краснодарского края обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Как сообщает оперативный штаб региона, фрагменты дрона упали во дворе частного домовладения и повредили кровлю.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия уже работают оперативные и специальные службы, которые занимаются ликвидацией последствий и устанавливают обстоятельства случившегося.

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Ранее Life.ru писал, что в Пензе при атаке украинских беспилотников по двум промышленным предприятиям пострадали два человека: женщина получила амбулаторную помощь, а мужчина с серьёзными осколочными ранениями был экстренно прооперирован и находится в реанимации. Также взрывной волной выбило стёкла в двух многоквартирных домах.

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Юния Ларсон
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