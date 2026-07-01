В Пензе при атаке БПЛА пострадали 2 человека, обломки повредили дома

В результате атаки украинских беспилотников по двум промышленным предприятиям Пензы пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Глава области лично выехал на объекты сразу после ударов, чтобы координировать ликвидацию последствий и помощь раненым. Одна из пострадавших — женщина — получила амбулаторную помощь и уже отпущена домой.

«Мужчина получил серьёзные осколочные ранения, был экстренно прооперирован, сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии» — рассказал Мельниченко.

Губернатор подчеркнул, что семьям пострадавших окажут всю необходимую поддержку и материальную помощь. Также взрывной волной выбило стёкла в двух многоквартирных домах. Мельниченко поручил главе Пензы создать оперативный штаб по ликвидации последствий и в кратчайшие сроки восстановить остекление.

Как писал Life.ru, утром в Пензенской области силами противовоздушной обороны Минобороны России был уничтожен украинский беспилотник. Обломки дрона упали на недостроенное здание и повредили линии электропередачи. Позже стало известно, что сбит ещё один БПЛА.