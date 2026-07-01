Дроны ВСУ совершили атаку на Пензу, сбит один БПЛА

Утром в среду, 1 июля, Пензу атаковали беспилотники. Один из БПЛА был сбит в воздухе над городом, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своём канале.

«Совершена атака БПЛА на Пензу. Нахожусь на объекте, где работают службы экстренного реагирования. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — сообщил глава города в Максе.

Мельниченко призвал жителей не трогать обломки и подозрительные предметы и сообщать о них по номеру 112. Он также напомнил о запрете на фото- и видеосъёмку мест падения беспилотников и призвал не распространять такие материалы.

Ранее утром в Пензенской области силами противовоздушной обороны Минобороны России был уничтожен украинский беспилотник. Как сообщил губернатор региона Олег Мельниченко, обломки БПЛА упали на недостроенное здание и повредили линии электропередачи.