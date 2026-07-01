ПВО сбила украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы

Ранее в Белгородской области в результате новых атак украинских дронов в трёх муниципалитетах пострадал мирный житель — в селе Криничное мужчина получил осколочные ранения, но после амбулаторной помощи его отпустили. Зафиксированы разрушения. В Криничном дрон повредил пять машин. В Отрадном пострадали ГАЗель и коммерческое здание. В Шебекинском округе грузовые авто посечены в Добром, Нежеголе, Красном Октябре и Церковном.