ПВО сбила украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы
ЗРПК «Панцирь-С». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
ВСУ возобновили попытки атаковать дронами Москву. Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали нацеленный на столицу украинский дрон. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин в «Макс».
Ранее в Белгородской области в результате новых атак украинских дронов в трёх муниципалитетах пострадал мирный житель — в селе Криничное мужчина получил осколочные ранения, но после амбулаторной помощи его отпустили. Зафиксированы разрушения. В Криничном дрон повредил пять машин. В Отрадном пострадали ГАЗель и коммерческое здание. В Шебекинском округе грузовые авто посечены в Добром, Нежеголе, Красном Октябре и Церковном.
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