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2 июля, 04:43

Нетаньяху: Израиль откажется от финансовой помощи со стороны США уже в этом году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении отказаться от финансовой помощи со стороны США, пишет News 18.

Он отметил, что хотел бы полностью прекратить американскую поддержку, сравнив её с «пособием по безработице».

По его словам, экономика Израиля способна самостоятельно финансировать свои потребности, включая ту долю ВВП, которая ранее покрывалась за счёт Вашингтона.

Нетаньяху пожалуется США на угрозы Эрдогана уничтожить Израиль
Нетаньяху пожалуется США на угрозы Эрдогана уничтожить Израиль
Ранее газета Politico со ссылкой на американских и израильских чиновников писала, что Израиль постепенно теряет положение особого союзника США. Издание напомнило, что на прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил: у Израиля почти не осталось друзей в мире.

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Артём Гапоненко
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