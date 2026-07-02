Нетаньяху: Израиль откажется от финансовой помощи со стороны США уже в этом году

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении отказаться от финансовой помощи со стороны США, пишет News 18.

Он отметил, что хотел бы полностью прекратить американскую поддержку, сравнив её с «пособием по безработице».

По его словам, экономика Израиля способна самостоятельно финансировать свои потребности, включая ту долю ВВП, которая ранее покрывалась за счёт Вашингтона.

Ранее газета Politico со ссылкой на американских и израильских чиновников писала, что Израиль постепенно теряет положение особого союзника США. Издание напомнило, что на прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил: у Израиля почти не осталось друзей в мире.