Нетаньяху: Израиль откажется от финансовой помощи со стороны США уже в этом году
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении отказаться от финансовой помощи со стороны США, пишет News 18.
Он отметил, что хотел бы полностью прекратить американскую поддержку, сравнив её с «пособием по безработице».
По его словам, экономика Израиля способна самостоятельно финансировать свои потребности, включая ту долю ВВП, которая ранее покрывалась за счёт Вашингтона.
Ранее газета Politico со ссылкой на американских и израильских чиновников писала, что Израиль постепенно теряет положение особого союзника США. Издание напомнило, что на прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил: у Израиля почти не осталось друзей в мире.
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