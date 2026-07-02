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Регион
2 июля, 04:52

В Тульской области сбит один украинский БПЛА

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

В Тульской области силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожен ещё один украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет, а разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

«По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. В регионе ещё сохраняется опасность атаки БПЛА», – написал глава региона.

В ходе ночной атаки над Ленинградской областью сбили семь БПЛА
В ходе ночной атаки над Ленинградской областью сбили семь БПЛА

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке со стороны ВСУ. Силы ПВО уничтожили более 25 беспилотников в шести районах региона.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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