В Тульской области сбит один украинский БПЛА

В Тульской области силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожен ещё один украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет, а разрушений инфраструктуры не зафиксировано.