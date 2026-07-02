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Регион
2 июля, 04:59

ПВО за ночь уничтожила 327 украинских БПЛА над Россией

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Минувшая ночь вновь стала напряжённой для российской системы противовоздушной обороны. Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников самолётного типа в период с 20:00 1 июля до 7:00 2 июля.

Беспилотники поражались в воздушном пространстве 18 регионов: Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей, а также Московского региона и Республики Крым. Кроме того, интенсивная работа велась над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Масштаб атаки говорит о том, что украинская сторона предприняла попытку массированного удара по объектам на огромной территории от южных регионов до Северо-Запада. Несмотря на рекордное количество задействованных дронов, российским силам ПВО удалось оперативно пресечь все попытки прорыва воздушного пространства.

В ходе ночной атаки над Ленинградской областью сбили семь БПЛА
В ходе ночной атаки над Ленинградской областью сбили семь БПЛА

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке – силы ПВО уничтожили более 25 беспилотников в шести районах области. Губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил, что пострадавших и разрушений нет.

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Юния Ларсон
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