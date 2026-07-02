Налёт 30 дронов ВСУ на Нижегородскую область унёс жизнь человека, повреждено предприятие

Нижегородская область с ночи отражает атаку беспилотников ВСУ, один человек погиб. По словам губернатора Глеба Никитина, силы ПВО уничтожили 30 беспилотников.

Падение обломков БПЛА привело к повреждениям на земле. Повреждения получили один промышленный объект и несколько жилых домов. Власти уточняют, что разрушения, предварительно, не критические, однако требуют оперативного восстановления. Сложнее всего последствия атаки сказались на людях: в результате атаки погиб один мирный житель. В регионе выражают глубокие соболезнования его семье и близким, подчеркивая, что людям будет оказана вся необходимая поддержка.

«С болью в сердце должен сообщить о гибели одного мирного жителя. Приношу искренние соболезнования его родным и близким», — пишет Глеб Никитин.

Также, по его данным, при налёте роя дронов ВСУ пострадали четыре человека, один из них госпитализирован. Всем оказывается медицинская помощь. Экстренные службы продолжают работу на местах происшествий, обследование территорий продолжается.

Минувшая ночь вновь стала напряжённой для российской ПВО — над страной перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников самолётного типа в период с 20:00 1 июля до 7:00 2 июля. Беспилотники поражались в воздушном пространстве 18 регионов, включая Нижегородскую область.