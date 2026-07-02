ВСУ убили двух сотрудников «Запорожьеэнерго» во время ремонтных работ

В Запорожской области в результате атаки беспилотника во время ремонтно-восстановительных работ погибли сотрудники предприятия «Запорожьеэнерго», филиала АО «Юго-Западная ЭСК». Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, на месте от полученных ранений скончались слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей. Работы в этот момент проводились на объектах инфраструктуры. Губернатор подчеркнул, что энергетики ежедневно продолжают выходить на работу, восстанавливая электроснабжение региона, несмотря на угрозу атак ВСУ.

«Несмотря на смертельную опасность, наши энергетики каждый день выходят на трудовой пост, обеспечивая жизнь региона», — написал Балицкий.

Он также сообщил, что с начала специальной военной операции при восстановлении электросетей погибли 28 сотрудников энергопредприятий, ещё 77 получили ранения. Власти региона выразили соболезнования родным и коллегам погибших.

Ранее в Донецке один сотрудник МЧС погиб, ещё трое получили ранения при выполнении служебных обязанностей. Инцидент произошёл во время повторных ударов дронов со стороны ВСУ.