Два человека погибли и 8 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области за прошедшие сутки зафиксирована серия массированных атак ВСУ с применением беспилотников, артиллерии и взрывных устройств. По данным оперштаба, по региону выпущены десятки дронов, значительная часть которых была сбита и подавлена. В результате ударов есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Общее число атакованных территорий охватило сразу несколько округов, включая Валуйский, Вейделевский, Краснояружский, Грайворонский и другие. Всего в ходе атак применялись десятки беспилотников — только по отдельным направлениям их число исчисляется десятками, часть из них уничтожена силами ПВО и подразделений обороны.

«В посёлке Уразово в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб мужчина. Три человека получили ранения», — говорится в сообщении оперштаба.

По итогам суток: погибли 2 человека, пострадали не менее 8 жителей региона. Также отмечаются многочисленные повреждения домов, автомобилей, объектов инфраструктуры, социальных и коммерческих зданий. В ряде населённых пунктов зафиксированы пожары и разрушения. Экстренные службы продолжают работу на местах, данные о последствиях уточняются.

Минувшая ночь вновь стала напряжённой для ПВО России — над регионами страны перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников самолётного типа в период с 20:00 1 июля до 7:00 2 июля. БПЛА сбивали в воздушном пространстве 18 регионов, включая Белгородскую и Нижегородскую области.