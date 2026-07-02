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Регион
2 июля, 05:42

Два человека погибли и 8 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

В Белгородской области за прошедшие сутки зафиксирована серия массированных атак ВСУ с применением беспилотников, артиллерии и взрывных устройств. По данным оперштаба, по региону выпущены десятки дронов, значительная часть которых была сбита и подавлена. В результате ударов есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Общее число атакованных территорий охватило сразу несколько округов, включая Валуйский, Вейделевский, Краснояружский, Грайворонский и другие. Всего в ходе атак применялись десятки беспилотников — только по отдельным направлениям их число исчисляется десятками, часть из них уничтожена силами ПВО и подразделений обороны.

«В посёлке Уразово в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб мужчина. Три человека получили ранения», — говорится в сообщении оперштаба.

По итогам суток: погибли 2 человека, пострадали не менее 8 жителей региона. Также отмечаются многочисленные повреждения домов, автомобилей, объектов инфраструктуры, социальных и коммерческих зданий. В ряде населённых пунктов зафиксированы пожары и разрушения. Экстренные службы продолжают работу на местах, данные о последствиях уточняются.

Налёт 30 дронов ВСУ на Нижегородскую область унёс жизнь человека, повреждено предприятие
Налёт 30 дронов ВСУ на Нижегородскую область унёс жизнь человека, повреждено предприятие

Минувшая ночь вновь стала напряжённой для ПВО России — над регионами страны перехватили и уничтожили 327 украинских беспилотников самолётного типа в период с 20:00 1 июля до 7:00 2 июля. БПЛА сбивали в воздушном пространстве 18 регионов, включая Белгородскую и Нижегородскую области.

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Андрей Бражников
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