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Регион
2 июля, 07:26

Певица Сати Казанова призналась, что сострадает своим несчастным хейтерам

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала, что негативные комментарии её больше не задевают. Певица призналась, что с годами у неё выработался внутренний иммунитет к человеческому невежеству. Звезда отметила, что старается не принимать на свой счёт чужую агрессию.

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Недоброжелатели часто критикуют, даже не пытаясь разобраться, чем она занимается. В таких комментариях люди прежде всего показывают собственную злость, раздражение и недовольство жизнью. Артистка не видит смысла обижаться на чужое внутреннее состояние и воспринимать подобный негатив как личную проблему.

«Я на них не обижаюсь, я им сострадаю. Потому что они несчастны. И я не хочу продолжать этот порочный круг, негативом отвечать на негатив», — заключила собеседница Леди Mail.

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Ранее Сати Казанова заметно пересмотрела гонорарную политику. Если раньше её выход на частных мероприятиях стоил 2,5 миллиона рублей, то теперь ценник вырос до 7,5 миллиона.

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Борис Эльфанд
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