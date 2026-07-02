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2 июля, 08:08

Обломки сбитых ночью БПЛА упали в Лужском районе Ленобласти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

В Лужском районе Ленинградской области в районе посёлка Оредеж упали обломки сбитых ночью беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, жертв и разрушений в результате инцидента нет.

«Зафиксировано падение обломков БПЛА в районе посёлка Оредеж», — уточнил глава региона.

Силы ПВО этой ночью уничтожили 7 беспилотников над территорией региона. На месте падения обломков БПЛА работают профильные службы, проводится обследование территории. Последствия носят локальный характер и угрозы для населения не зафиксировано. После завершения мероприятий был объявлен отбой воздушной опасности.

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Андрей Бражников
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