Обломки сбитых ночью БПЛА упали в Лужском районе Ленобласти

В Лужском районе Ленинградской области в районе посёлка Оредеж упали обломки сбитых ночью беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, жертв и разрушений в результате инцидента нет.

«Зафиксировано падение обломков БПЛА в районе посёлка Оредеж», — уточнил глава региона.

Силы ПВО этой ночью уничтожили 7 беспилотников над территорией региона. На месте падения обломков БПЛА работают профильные службы, проводится обследование территории. Последствия носят локальный характер и угрозы для населения не зафиксировано. После завершения мероприятий был объявлен отбой воздушной опасности.