Обломки БПЛА повредили дома и промышленный объект в Нижегородской области
Обложка © Life.ru
В Нижегородской области в результате падения обломков беспилотников повреждены несколько жилых домов и один промышленный объект. Силы ПВО уничтожили 30 дронов, пишет губернатор региона Глеб Никитин в своём Telegram-канале.
«С ночи Нижегородская область отражает атаку вражеских БПЛА, силы ПВО уничтожили 30 аппаратов. Падение обломков вызвало некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов», — написал Никитин в Телеграм-канале.
Ночной налёт дронов унёс жизнь одного человека, ещё четыре человека получили ранения. Один из них госпитализирован, остальным оказывается медицинская помощь. На местах происшествий продолжают работать экстренные службы, проводится обследование территорий и ликвидация последствий.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.